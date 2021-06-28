Керсти Кальюлайд получила от генсека ООН важные полномочия

Находящаяся с рабочим визитом в США президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась сегодня вечером (по эстонскому времени) с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Во время встречи обсуждались приоритеты Эстонии и ее вклад в работу Совета Безопасности ООН, председателем которого сейчас является Эстония.

В ходе беседы стороны коснулись вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможность повышения темпов вакцинации.

Во время встречи президент ЭР и руководитель ООН сообщили, что Керсти Кальюлайд будет в предстоящие два года глобальным представителем генсека ООН по вопросам женского и детского благополучия.