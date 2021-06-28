28.06.2021, 21:40
Керсти Кальюлайд получила от генсека ООН глобальные полномочия(22)
Mattias Tammet/presidendi kantselei
Керсти Кальюлайд встретилась в понедельник в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президентской канцелярии.
Находящаяся с рабочим визитом в США президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась сегодня вечером (по эстонскому времени) с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Во время встречи обсуждались приоритеты Эстонии и ее вклад в работу Совета Безопасности ООН, председателем которого сейчас является Эстония.
В ходе беседы стороны коснулись вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможность повышения темпов вакцинации.
Во время встречи президент ЭР и руководитель ООН сообщили, что Керсти Кальюлайд будет в предстоящие два года глобальным представителем генсека ООН по вопросам женского и детского благополучия.