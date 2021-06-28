Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве". Глава Евросовета прогнозирует усиление напряженности

"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", — говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 28 июня, МИД Беларуси.

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Одновременно Минск указал, что отзывает своего представителя в ЕС для консультаций. Кроме того, главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю (Dirk Schuebel) "предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", отмечается далее в документе.

Шубель был вызван в МИД Беларуси. "Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", — указало ведомство.

Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер" и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Комментарий главы Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что выход Белоруссии из программы «Восточное партнерство» спровоцирует усиление напряженности в отношениях республики и Евросоюза (ЕС). Об этом он написал в своем Twitter.

«Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в «Восточном партнерстве», — считает Мишель.

Он также добавил, что это решение негативно повлияет на граждан республики, лишив их возможностей, предоставляемых данной программой, пишет Gazeta.ru.

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