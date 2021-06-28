Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве". Глава Евросовета прогнозирует усиление напряженности
"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", — говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 28 июня, МИД Беларуси.
Беларусь отзывает своего представителя в ЕС и предлагает покинуть Беларусь представителю ЕС
Одновременно Минск указал, что отзывает своего представителя в ЕС для консультаций. Кроме того, главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю (Dirk Schuebel) "предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", отмечается далее в документе.
Шубель был вызван в МИД Беларуси. "Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", — указало ведомство.
Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер" и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.
Комментарий главы Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что выход Белоруссии из программы «Восточное партнерство» спровоцирует усиление напряженности в отношениях республики и Евросоюза (ЕС). Об этом он написал в своем Twitter.
«Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в «Восточном партнерстве», — считает Мишель.
Он также добавил, что это решение негативно повлияет на граждан республики, лишив их возможностей, предоставляемых данной программой, пишет Gazeta.ru.
Новые экономические санкции ЕС против режима Лукашенко
ЕС 24 июня ввел новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В частности, Брюссель запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, санкции запрещают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для такого производства табачных изделий.
Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Также запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.
В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что Евросоюз ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги".
Ранее Евросоюз ввел четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси.