Прививка в порядке живой очереди: вакцина в Lasnamäe Centrum быстро закончилась

По словам члена правления Confido Ристо Лаура, понедельник показал, что нужно предлагать людям больше вакцин. Он объяснил, что рассматривается возможность открытия аналогичного вакцинационного пункта и в других экспресс-клиниках Confido, отметив, что на отсутствие вакцины нельзя жаловаться.

Лаур подчеркнул, что во вторник на место смогут прийти как люди, которые забронировали время, так и люди без предварительной записи.

В рамках пилотного проекта пункты открыты в медицинском центре Confido в таллиннском торговом центре Lasnamäe Centrum, а также в нарвском торговом центре Fama, где прививки делает фирма Silmarõõm S.

В обычном порядке зарегистрироваться на прививку от коронавируса можно в цифровой регистратуре и по телефону 1247.

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