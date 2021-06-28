Власти Чехии потребовали от России компенсацию после взрывов во Врбетице

Как пишет издание, замглавы МИДа Мартин Смолек передал российскому послу Александру Змеевскому ноту с соответствующим требованием. Сумма ущерба оценивается в 650 млн крон (около €25,5 млн).

Смолек также сообщил послу, что включение Чехии в список ”недружественных стран” является нарушением международного права.

Как пишет издание, Министерство внутренних дел страны подготовило законопроект о распределении компенсации. В соответствии с ним 350 млн крон должны быть направлены муниципалитетам и области, 300 млн — отдельным гражданам, которые подверглись риску. Деньги для муниципалитетов предназначены в том числе для ремонта дорог, поврежденных взрывом.

О намерении Праги потребовать компенсацию у Москвы в мае заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова, тогда она назвала сумму 1 млрд крон ($47 млн). Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что власти подадут заявку на компенсацию в течение ближайших недель или месяцев.

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли в декабре 2014 года, в результате погибли два человека. На складах хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям.

В апреле этого года премьер страны Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к произошедшему. Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, а затем еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии России. Российский МИД назвал эти обвинения абсурдом и объявил об ответной высылке 20 чешских дипломатов. Помимо этого российские власти включили Чехию в список недружественных стран, который ограничивает диппредставительствам республики возможность нанимать россиян.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Прага рассматривала несколько версий произошедшего: непрофессиональное обращение с боеприпасами либо умышленные взрывы с целью скрыть недостачу хранившихся снарядов или факт воровства оружия. По словам Земана, он не исключает версии с причастностью российских спецслужб, но призывает изучить все варианты.