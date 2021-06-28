Экономика
28.06.2021, 19:24

Минэкономики Эстонии ставит палки в колеса Питеру Вестербака и его туннелю

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Allikas: ERRi uudisteportaal
Искусственный остров, связанный с проектом туннеля
Искусственный остров, связанный с проектом туннеля
Скриншот
Finest Bay Area Development — компания финского бизнесмена Питера Вестербака, который желает построить туннель между Хельсинки и Таллинном, обратилась в Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet — TTJA) c ходатайством об инициировании оценки влияния туннеля на окружающую среду. По мнению Министерства экономики и коммуникаций (MKM), это ходатайство бесперспективно, так как для этого требуется утвердить специальную планировки, пишет новостной портал ERR.

Правительство не стало в прошлом году инициировать специальную планировку, поскольку сомневалось как в оглашенных предполагаемым строителем временных сроках, так и в источниках финансирования. На что Вестербака сообщил, что планирует сам организовать оценку влияния на окружающую среду и вновь ходатайствовать о специальной планировке.

В апреле этого года Эстония и Финляндия подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в транспортном секторе и крупных проектах, в том числе и продвижению идеи туннеля Таллинн — Хельсинки. В протоколе подчеркивается, что при реализации проекта государства должны играть ведущую роль, в том числе и при привлечении частного капитала.

"С точки зрения MKM важно отметить, что у государств есть четкое желание самим руководить проектом туннеля Таллинн — Хельсинки, привлекая частный капитал только в порядке конкуренции и только при необходимости", — написал вице-канцлер MKM Ахти Кунингас в письме, направленном в TTJA.

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