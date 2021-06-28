Минэкономики Эстонии ставит палки в колеса Питеру Вестербака и его туннелю

Правительство не стало в прошлом году инициировать специальную планировку, поскольку сомневалось как в оглашенных предполагаемым строителем временных сроках, так и в источниках финансирования. На что Вестербака сообщил, что планирует сам организовать оценку влияния на окружающую среду и вновь ходатайствовать о специальной планировке.

В апреле этого года Эстония и Финляндия подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в транспортном секторе и крупных проектах, в том числе и продвижению идеи туннеля Таллинн — Хельсинки. В протоколе подчеркивается, что при реализации проекта государства должны играть ведущую роль, в том числе и при привлечении частного капитала.

"С точки зрения MKM важно отметить, что у государств есть четкое желание самим руководить проектом туннеля Таллинн — Хельсинки, привлекая частный капитал только в порядке конкуренции и только при необходимости", — написал вице-канцлер MKM Ахти Кунингас в письме, направленном в TTJA.