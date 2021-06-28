ВИДЕО | На SUP-борде через залив? Женщина подвергла смертельному риску свою жизнь и жизнь 5-летнего ребенка
Старший комиссар группы спасения и патрулирования на море Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры Армин Пууст сказал, что в последние недели было много вызовов.
"В хорошую погоду на море много людей, но не все могут адекватно оценить погодные условия и свои возможности, из-за чего можно попасть в опасность или поставить в опасность других людей", — сказал Пууст.
В субботу примерно в 17.30 в Центр тревоги сообщили о терпящем бедствие SUP-борде в заливе Мууга. Женщина с пятилетним ребенком хотела добраться на SUP-борде с острова Аэгна в Рохунеэме, но из-за сильного ветра сбилась с курса.
Позиционирование показало, что во время звонка в Центр тревоги женщина с ребенком находились примерно в 500 метрах от берега. На помощь вышла команда катера Пыхьяской префектуры "Pikne", которая нашла женщину без спасательного жилета и ребенка в спасательном жилете на SUP-борде среди метровых волн и доставила их на берег. Скорая помощь осмотрела женщину и ребенка, но в дополнительной медицинской помощи они не нуждались.
"Этот случай, к счастью, обошелся без жертв, но это яркий пример того, как сложно вернуться назад, если ты уже находишься посреди залива. Отправляясь на море, надо оценить возможные опасности, продумать, можно ли в это время и в этих погодных условиях идти на море. Если планируете выйти на море, расскажите об этом близким или знакомым. Спасти жизнь может правильно закрепленный спасательный жилет. Также надо с собой взять полностью заряженный телефон в водонепроницаемом футляре. Полиция всегда готова прийти на море на помощь, но каждый должен помнить, что если человек не сделал все для своей безопасности, море ошибок не прощает", — сказал Пууст.
Свои возможности переоценивают и пьяные отдыхающие. В воскресенье спасатели G4S спасли у мола Пирита тонущего пьяного мужчину. Им пришли на помощь морские спасатели, которые доставили мужчину на берег, где его осмотрела скорая помощь. Мужчина не нуждался в госпитализации, но не был в состоянии идти домой и него отвезли на вытрезвление
В субботу полицейские проверили в Таллиннском заливе маломерное судно, которым управлял пьяный мужчина 1989 года рождения. В наказание ему был назначен денежный штраф. За управление водного транспортного средства в этом году в Эстонии было начато 25 делопроизводств о проступке.
"Когда человек идет пьяным плавать, он рискует собой, а когда управляет в таком состоянии транспортным средством, то рискует и другими людьми. Алкоголю не место и на море, поэтому просим людей, которые станут свидетелями таких ситуаций, вмешиваться и не давать пьяным выходить в море", — добавил Армин Пууст.
В этом году в несчастных случаях на воде погибло 22 человека, из них девять на море или в приграничном водоеме. В июне утонуло пять человек.