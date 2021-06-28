ВИДЕО | На SUP-борде через залив? Женщина подвергла смертельному риску свою жизнь и жизнь 5-летнего ребенка

Старший комиссар группы спасения и патрулирования на море Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры Армин Пууст сказал, что в последние недели было много вызовов.

"В хорошую погоду на море много людей, но не все могут адекватно оценить погодные условия и свои возможности, из-за чего можно попасть в опасность или поставить в опасность других людей", — сказал Пууст.

В субботу примерно в 17.30 в Центр тревоги сообщили о терпящем бедствие SUP-борде в заливе Мууга. Женщина с пятилетним ребенком хотела добраться на SUP-борде с острова Аэгна в Рохунеэме, но из-за сильного ветра сбилась с курса.

Позиционирование показало, что во время звонка в Центр тревоги женщина с ребенком находились примерно в 500 метрах от берега. На помощь вышла команда катера Пыхьяской префектуры "Pikne", которая нашла женщину без спасательного жилета и ребенка в спасательном жилете на SUP-борде среди метровых волн и доставила их на берег. Скорая помощь осмотрела женщину и ребенка, но в дополнительной медицинской помощи они не нуждались.

"Этот случай, к счастью, обошелся без жертв, но это яркий пример того, как сложно вернуться назад, если ты уже находишься посреди залива. Отправляясь на море, надо оценить возможные опасности, продумать, можно ли в это время и в этих погодных условиях идти на море. Если планируете выйти на море, расскажите об этом близким или знакомым. Спасти жизнь может правильно закрепленный спасательный жилет. Также надо с собой взять полностью заряженный телефон в водонепроницаемом футляре. Полиция всегда готова прийти на море на помощь, но каждый должен помнить, что если человек не сделал все для своей безопасности, море ошибок не прощает", — сказал Пууст.