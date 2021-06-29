Пытавшийся поджечь главное здание ТУ отправлен на принудительное лечение

Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сообщил, что в ходе предварительного расследования было установлено, что 22 декабря около пяти часов утра мужчина средних лет бросил в окно главного здания ТУ бутылку с горючей жидкостью.

В результате возник пожар в одном из кабинетов, причинивший ущерб на сумму более 13 000 евро. Но этим дело не ограничилось: мужчина тем же утром поджег в Тарту ящик для книг на террасе одного из домов, а также два деревянных сарая.

Уголовное дело было прекращено постановлением суда, в котором признано, что в момент совершения преступлений мужчина был невменяемым. Речь идет о жителе Пылвамаа, который ранее судим не был.

"Постановлением суда к мужчине применена мера принудительного лечения до его выздоровления или до тех пор, пока он не будет представлять опасности, — сообщила пресс-секретарь суда Анетт Крейтсман. — Постановление еще не вступило в законную силу".

"В ходе расследования прокурор и следователь пришли к выводу, что в отношении подозреваемого нужно назначить психиатрическую экспертизу. Она выяснила, что по состоянию душевного здоровья он невменяемый", — пояснила Лыунаский окружной прокурор Кретель Тамм.

Поэтому до выздоровления или до тех пор, пока мужчина будет опасен для окружающих, он будет находится под надзором врачей.

Никаких других мотивов для совершения преступления, кроме как душевное расстройство, следствию выяснить не удалось.