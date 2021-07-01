Может ли вакцинация из-под палки быть эффективной? Есть такая версия...

Подсчеты Public Health England (эпидемиологическая служба Англии ) доказывают, что с тех пор, как в 1968 году английских детей начали массово прививать от кори, в стране удалось предотвратить порядка 20 млн случаев заболевания, в результате чего было спасено по меньшей мере 4500 жизней.

В данном случае общественная выгода очевидна: массовая вакцинация — самый дешевый и в то же время наиболее действенный способ борьбы с любой инфекцией. С точки зрения профилактики заражений он уступает по эффективности только доступу к чистой питьевой воде.

В 1905 году окончательное решение по этому вопросу вынес Верховный суд страны. Требование властей об обязательной вакцинации было признано законным и справедливым, поскольку отказ человека от прививки подвергает риску не только его самого, но и окружающих. Таким образом, массовая вакцинация несет пользу обществу, а суд постановил, что "во имя общего блага свобода любого человека может быть подвергнута самого разного рода ограничениям".

Впрочем, параллельно с законодательной базой росло и недовольство простых американцев. Многие из них категорически отказывались прививаться, упирая на то, что обязательная вакцинация нарушает их конституционное "право на жизнь, свободу и стремление к счастью". Законность этого требования регулярно оспаривалась в суде, причем суд нередко вставал на сторону гражданина. В результате в семи штатах введенное обязательное вакцинирование пришлось отменить — а искам все не было конца.

История обязательной вакцинации насчитывает два с лишним столетия. Закон, предписывающий жителям штата Массачусетс в обязательном порядке сделать прививку от оспы, был принят еще в 1809 году. Эксперимент удался, вспышки инфекции прекратились — и вскоре похожие требования стали вводить и в соседних штатах.

Хотя в целом опыт пережитых эпидемий позволяет предположить, что обязательная вакцинация может быть действенным средством борьбы и с пандемией коронавируса, дополнительных факторов неопределенности слишком много, чтобы утверждать это наверняка — или даже делать достаточно уверенные прогнозы.

Не так давно группа чешских родителей предприняла очередную попытку признать обязательную вакцинацию дошкольников незаконной. Однако, как и больше века назад в США , успехом их инициатива не увенчалась. Буквально пару месяцев назад Европейский суд по правам человека вынес окончательное решение: в демократическом государстве личные интересы гражданина не могут стоять выше его ответственности перед обществом.

При этом антипрививочников в богатых странах Запада ничуть не меньше (а нередко и больше), чем в государствах третьего мира. По мере того как росла доля привитого населения, вспышки опасных болезней там постепенно сходили на нет — пока в какой-то момент маятник истории не качнулся в обратную сторону. Ни разу в жизни не видевшие ни одной настоящей эпидемии люди стали опасаться побочных эффектов вакцин больше, чем самих болезней, от которых те защищают.

В 62 из них закон предусматривает и меру ответственности за несоблюдение этого обязательства — в основном запрет на школьное обучение детей, но кое-где отказников еще и штрафуют — например, в Чехии или Италии . Там, помимо кори, обязательными являются прививки от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита, гемофильной инфекции, ветрянки, свинки и краснухи. Похожим образом (только без штрафов) обстоят дела и в других европейских государствах.

На сегодняшний день обязательная вакцинация хотя бы от одной болезни законодательно прописана в более чем 100 странах.

Кнут в данном случае означает ограничение противников вакцинации в правах (то есть по сути узаконенную дискриминацию), а в некоторых странах — и административную ответственность. В качестве пряника могут выступать денежные выплаты или любые другие поощрительные меры.

Однако, несмотря на глубокую убежденность врачей в эффективности и безопасности всех — надлежащим образом сертифицированных — прививок, принудительная вакцинация невозможна, поскольку это идет вразрез с основами врачебной этики, требующей информированного согласия пациента на любое медицинское вмешательство.

В самих США обязательная вакцинация сейчас является непременным условием для приема в школу детей старше пяти лет во всех 50 штатах. Интересно, что еще в 1963 году таких штатов было всего 20. Однако статистика заболеваемости там снижалась с такой очевидностью, что их примеру один за другим последовали соседи — и к 1980 году обязаловка стала повсеместной.

По сегодняшний день в тех штатах, где соответствующие законы строже, вспышки кори и других инфекционных болезней случаются реже — а из этого можно сделать вывод, что обязательная вакцинация имеет больший эффект там, где обойти запрет сложнее.

Австралия давно не платит тем, кто не вакцинирует детей от основных заболеваний или затягивает с прививками, детские пособия. А с января 2016 года там еще и запретили отказываться от обязательной вакцинации по любым причинам, кроме медицинских. Результат: уже через полгода пропущенные прививки сделали почти 150 тысяч детей, а к 2020-му доля вакцинированных в стране выросла на три процентных пункта (с 92% до 95%).

Годом раньше отказ от прививки по идеологическим соображениям запретили в Калифорнии — после масштабной вспышки кори, начавшейся в местном Диснейленде и затронувшей дюжину штатов США, а также Мексику и Канаду. Запрет принимался тяжело и сопровождался скандалом: до этого отказаться от прививки было довольно легко, сославшись на религиозные взгляды.

Действие равно противодействию?



Интуиция подсказывает, что принуждение людей к чему бы то ни было должно вызывать хотя бы у некоторых из них естественную реакцию сопротивления — особенно в странах, где жители не особо доверяют представителям властей.

Научные данные это предположение подтверждают. Опрос, проведенный в начале года Лондонской школой гигиены и тропической медицины, показал, что люди, которые ощущают со стороны работодателя давление — будь то прямое распоряжение или мягкие, но настойчивые рекомендации, — значительно чаще говорят, что не хотят вакцинироваться (даже с учетом всех остальных показателей).