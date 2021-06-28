Проблемы жителей Пирита: ночной покой нарушают люди со стеклянной тарой и собаками

”Хотя пляж в Пирита — место в целом вполне безопасное, неприятное впечатление производят вечерние гости со стеклянной тарой, решившие заняться распитием алкогольных напитков прямо на пляже. Настроение обычным отдыхающим также портят хозяева собак, которые прогуливают своих питомцев вдоль пляжа и даже пускают животных в воду”, — заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Он отметил, что патрулю охранной фирмы, наблюдающему за обстановкой на пляже в Пирита в позднее вечернее время, уже пришлось прибегать к серьезным действиям. ”Так, ночью 20 июня в 2:07 патруль заметил на улице Йыэсуу странно ведущего себя водителя. Патруль сообщил об этом в полицию и следил за автомобилем вплоть до прибытия полицейских. Возле ”Русалки” водитель был остановлен”, — рассказал об одном эпизоде ночной жизни пляжа в Пирита старейшина района.

Наглядный пример активности патруля — описание его работы вечером 18 июня. Выписка из рапорта: ”Мы неоднократно обращали внимание нескольких собравшихся компаний на то, что на пляже запрещено распитие спиртных напитков. Четыре неправильно припаркованных транспортных средства. Повсюду электрические самокаты, мешающие движению. Около серф-клуба машина остановилась под запрещающим знаком. Гости со стеклянной тарой призваны к порядку. Мусорные контейнеры переполнены. Двое людей с собаками ходили по пляжу”. Вечерний патруль также высматривает любителей ночного купания.

”К счастью, закоренелые хулиганы встречаются здесь редко. Все нарушители подчиняются распоряжениям работников охранной фирмы. В течение четырех часов дежурства Патруль обычно регистрирует до 5-6 нарушений”, — пояснил Тынис Лийнат.

За поддержание общественного порядка на пляже в Пирита с 10 июня по 10 сентября отвечает охранная фирма Citysec Security OÜ. Охранники регулярно патрулируют зону между зданиями на бульваре Суплузе, 1c, и улице Йыэсуу, 5 ежедневно с 22 часов вечера до 2 часов ночи.