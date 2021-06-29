В России документы о вакцинации подделывают. Полиция и пограничники в Нарве должны это учитывать

"В отношении граждан третьих стран акцептируется прививка от COVID-19 той вакциной, которая имеет официальное признание в стране, где живет гражданин", — сообщил Отлот.

Ведущий специалист по пограничному контролю PPA Омар Отлот пояснил, что для пересечения эстонско-российской границы у иностранца должа быть виза и удостоверяющий вакцинацию документ.

В свете разрешения въезжать в Эстонии вакцинированным и переболевшим гражданам третьих стран, в том числе и России, Delfi поинтересовался у Департамента полиции и погранохраны ( PPA ), как проверяются справки, к примеру, граждан России?

Вчера, например, прошла новость агентства AFP, что липовый паспорт вакцинации стоит в России 2000 рублей (23 евро). Самая дорогая услуга на этом черном рынке вакцинации — это когда за 30 000 рублей (350 евро) медицинский работник выльет вакцину в раковину, но сделает на государственном портале соответствующую официальную запись, что якобы человеку сделана прививка конкретной вакциной. Один житель Краснодара рассказал журналистам, что получил такую услугу даже за полцены.

Однако россияне до сей поры по разным причинам относятся к вакцинации скептически. И что в таком случае такие скептики будут делать? Уже и мировая пресса пишет, что люди ищут выход в коррупции, другими словами покупают за определенную сумму документы о вакцинации.

Но в то же время правительство Эстонии решило, что с текущей недели в Эстонию могут беспрепятственно въезжать граждане третьих стран, которые или переболели коронавирусом, или прошли вакцинацию. Это распространяется и на граждан России, если они привиты официально используемой в этой стране вакциной (например, Спутником V ).

За восточной границей Эстонии набирает силу третья волна коронавируса. Даже российские власти признают, что она будет опасней предыдущих. Это уже почувствовали в Финляндии, где значительная часть возвращающихся из Петербурга болельщиков оказалась инфицирована коронавирусом. И в нашей стране, несмотря на низкие цифры заболеваемости, распространяется отмеченный в Петербурге штамм.

Что касается проверки подлинности документа, то он сказал следующее: "При проверке удостоверяющего вакцинацию документа мы исходим из его целостности и внесенной в него медицинским учреждением информации — документы должны содержать данные вакцинированного, данные вакцинирующего, название и число доз вакцины".

Ну а как в PPA реагируют на информацию о многочисленных случаях подделки сертификатов? Имеет ли PPA контакт со своими российскими коллегами для обсуждения мер доверия, касающихся выявления случаев подделки документов? Есть ли у российской стороны или у PPA возможность проверять аутентичность этих документов? Ведь если в России есть возможность даже в государственный регистр внести данные о фальшивой вакцинации, то подлинность предъявляемых на границе справок и сертификатов может быть очень сомнительной.

К сожалению, представитель PPA в своих письменных ответах не сказал ничего, что указывало бы на то, что на границе Эстонии производится действенный контроль бумаг о вакцинации въезжающих в страну людей.

Утешением может быть то, что открытие границ не привело к значительному росту числа пересекающих границы, оно еще далеко от показателей докризисных времен, когда в Нарве за день границу переходили около 10 000 человек.

Например, 17 мая, во время действия ограничений, через Нарвский погранпункт прошло 289 человек, а сейчас (24 июня) 666 человек. На погранпункте в Койдула (Вырумаа, граница с Псковской областью РФ) эти показатели соответственно 144 и 109.

Тот, кто не переболел COVID-19 и не прошел иммунизацию, но по уважительным причинам приезжает в Эстонию, по-прежнему должен оставаться минимум 10 дней на самоизоляции.

По словам Омара Отлота, в период 21-24 июня с Нарвского погранпункта на самоизоляцию направлялось 162 человека в день, всего за указанный период границу пересекло 2503 человека. К слову, фиксируются случаи нарушения требования самоизоляции.