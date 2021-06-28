В первые выходные июля пассажирам поезда на отрезке Таллинн-Кийза придется воспользоваться автобусом

”Станция Лийва будет закрыта для движения поездов с позднего вечера 2 июля до раннего утра 5 июля. Это означает, что в первую пятницу июля поезда еще смогут ходить как обычно, однако в субботу и воскресенье обеспечивать работу поездов по расписанию будет уже невозможно, в связи с чем отрезок Таллинн-Кийза придется преодолевать на заменяющем автобусе”, — уточнил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

”К утру понедельника работы будут завершены, и поезда снова смогут ходить по обычному расписанию”.

Места остановки заменяющих автобусов будут обозначены цветными щитами Elron.

Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды.

Места остановок заменяющих автобусов:

ТАЛЛИНН — Балтийский вокзал, стойка № 2

ТАЛЛИНН-ВЯЙКЕ — автобусная остановка ”Tallinn-Väike” (на Пярнуском шоссе)

ЛИЙВА — автобусная остановка ”Liiva jaam” (на Мяннику теэ)

ВАЛЬДЕКУ — автобусная остановка ”Pihlaka” (на Мяннику теэ)

МЯННИКУ — автобусная остановка ”Männiku jaam” (на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри)

САКУ — автобусная остановка ”Õlletehase” (на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри)

КАЗЕМЕТСА — автобусная остановка ”Nirgioru” (на шоссе Каземетса-Кийза)

КИЙЗА — пункт остановки на улице Раудтеэ перед зданием вокзала

Места расположения остановок вместе с информацией об изменениях в расписании можно также найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.

Изменения действуют только 3 и 4 июля, после чего поезда снова начнут ходить по обычному расписанию.