ПОДКАСТ | Финны оккупировали Петербург во время Евро, а Испания довела Морату до слёз

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"В Испании очень много критики к своей сборной. В этом мы похожи на русских", — говорит Евгения. По ее словам, критиковать коллектив стали еще до начала турнира, когда не вызвали капитана Серхио Рамоса. "Это разрушило атмосферу в команде. Он мог в нужный момент подсказать, помочь психологически. Как раз этого сборной и не хватало в двух первых матчах. Из-за плохой реализации на форварда Альваро Мората посыпались оскорбления и даже угрозы".

Испанцы с трудом начали турнир. Первые два матча — ничья со Швецией и Польшей. Многие эксперты говорят, что команды должны вкатываться в турнир, начинать спокойно, чтобы раскрыться в плей-офф. "Результаты матчей дают не совсем правильную картину. Статистика говорит, что испанцы по показателю ударов на первом месте. А по проценту реализации — на последнем. Поэтому они и заняли второе место в группе. Мы будем играть с Хорватией, у нас хорошая статистика против них. Плюс не будет играть Перешич, а он важный игрок для хорватов", — считает эксперт.

Испанская пресса пишет, что Испания однозначно выиграет. "Испанцы выиграют с минимальным счетом — 1:0 или 2:0. Разгрома точно не будет", — полагает журналист.

Евгения была в Петербурге на матче Бельгия-Финляндия. По ее словам, атмосфера на этом чемпионате Европы отличная. "Мне понравилась организация в Питере. Финляндия впервые добилась таких успехов, я никогда не видела, чтобы так болели за команду. Я думала, что нахожусь в Финляндии. Там был сумасшедший праздник, очень красивый, яркий. Было много финнов на стадионе. Это событие не описать словами".

Продолжение в подкасте! (Во второй части мы пообщались с Максимом Мотиным про сборную Украины и скандальную акцию во Львове).