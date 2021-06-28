Хейки Наби отстранили от соревнований на два года из-за допинга

Такое решение было принято дисциплинарной комиссией Эстонского антидопингового агентства, поскольку спортсмен не смог убедительно объяснить, как запрещенное вещество могло попасть в его организм, передает rus.err.ee.

"У Хейки Наби была возможность доказать, как это попало в его организм, но он не смог это сделать. Представленные им версии были маловероятными или крайне маловероятными", — прокомментировал ERR председатель комиссии Маргус Мугу.

"Мы пришли к решению довольно быстро, и оно было единогласным. Ни у кого не было никаких сомнений", — добавил он.

По всей вероятности, это решение означает, что Наби не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио.

17 февраля этого года стало известно, что в допинг-пробе серебряного призера Олимпиады в Лондоне и двукратного чемпиона мира Хейки Наби, взятой в начале января, были обнаружены следы летрозола, стимулирующего рост мышц. Аналогичный результат впоследствии показала и контрольная проба "Б", вскрытая и проанализированная в начале апреля.

У Наби остается возможность обжаловать решение дисциплинарной комиссии в Международном спортивном арбитраже.