ФОТО и ТАБЛИЦА | Сравнение цен потребительской корзины в Питере и Таллинне — где выгоднее?

Цены сравнивались в российских магазинах "О’Кей" и "Перекресток" и эстонских Coop и Prisma.

Стоит отметить, что данное сравнение лишь приблизительное, поскольку производители, например, соков, майонеза, молочных и мясных изделий — разные, вес товара (упаковки) также может немного отличаться. Если в российском магазине на развес продавались сливовидные томаты, то в эстонском для сравнения использовались томаты на веточке. Упаковка кофе Paulig Presidentti в магазине "О’кей" на прилавке была объемом 250 грамм. В эстонской Prisma — 500 грамм. И если сравнивать цену за килограмм, то в России этот кофе стоит 17,80 евро, в Эстонии — 7,18 евро. То есть, в России оно почти в 2,5 раза дороже.

А вот упаковка черного чая Ahmad в России дешевле на 99 центов. Идентичные упаковки маргарина Voimix стоят примерно одинаково: 1,13 евро в России и 1,09 в Эстонии.

Дешевле всего в России из сравнительного списка стоит водка "Зеленая марка". Это и понятно, ведь она и производится в России, а у нас это импорт. Стоимость - в России 3,25 евро за 0,5 литра, в Эстонии — 8,49. То есть, "за мостом" она дешевле в 2,5 раза.