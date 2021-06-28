За рубежом
28.06.2021, 21:56

The Times: шпион Путина вместе с помощником итальянского главы МВД создают черную кассу

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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Foto: Tiit Blaat
В то время как премьер-министр Италии Марио Драги ужесточает позицию страны в отношении России, сообщения о российском вмешательстве на высшем уровне поставят его в неловкое положение, пишет The Times.

Сообщения о встрече появились в 2019 году после публикации аудиозаписи, на которой итальянец, назвавшийся Джанлукой Савоини, ведёт переговоры о продаже итальянской государственной компании, занимающейся российской нефтью. Деньги после продажи компании должны были пойти на финансирование предвыборной кампании партии ”Лига”.

Савоини, являвшийся представителем Сальвини и часто вместе с лидером Лиги посещавший Москву, обвинения отрицает. В данное время он находится под следствием по делу о коррупции.

В 2017 году, будучи заместителем премьер-министра Италии, Сальвини подписал соглашение о партнерстве с пропутинской партией ”Единая Россия” и регулярно критиковал введение европейских санкций против Москвы. Опубликовавший аудиозапись сайт BuzzFeed обозначил, что одним из присутствовавших на встрече россиян был некий Харченко, работавший с ультраправым российским идеологом Александром Дугиным и имевший дипломатический паспорт.

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