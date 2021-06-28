Британский министр здравоохранения ушел в отставку. Он целовался с коллегой — но это не единственная его проблема

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Начавшийся утром 25 июня скандал — это не только вопрос морали и нравственности. В течение пандемии Хэнкок многократно говорил, что граждане королевства должны соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных пространствах. При этом Хэнкок и Коладанджело целовались и обнимались, судя по всему, в офисе министерства в этом году.

"Я понимаю, на какие огромные жертвы пошел каждый в этой стране, и те из нас, кто устанавливают эти правила, должны их придерживаться. И поэтому я должен уйти в отставку", — сказал Хэнкок.

"Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание и помешала нашей сосредоточенности на главной цели — выходе из этого кризиса. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми", — говорится в прошении Хэнкока об отставке, которое он направил премьер-министру Борису Джонсону.

Новым министром здравоохранения назначен Саджид Джавид, в 2019-2020 годах занимавший должность министра финансов, а до этого работавший министром внутренних дел.

Старые знакомые





Хэнкок и Коладанджело знакомы со времен совместной учебы в Оксфорде. Более того, они состоят в начальственно-подчиненных отношениях. Коладанджело с сентября 2020 года входит в совет при министерстве здравоохранения, получая за это 15 тысяч фунтов в год. Это почти в три раза меньше средней зарплаты в Лондоне, но и работать надо 15-20 дней в году.

43-летний Хэнкок женат, у него трое детей. Джина Коладанджело тоже замужем.

Оппозиционная Лейбористская партия потребовала отставки министра-консерватора.

Представитель теневого кабинета парламента Анна-Лиза Доддс заявила, что налицо "конфликт интересов на деньги налогоплательщиков" — Хэнкок назначил Коладанджело на ее должность, которая оплачивается из бюджета.