Познер: было бы интересно задать вопросы Черчесову, но он ко мне не придет

"Пригласить Черчесова? Я бы хотел, но он не придёт, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня всё по-другому. Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо. Так что был бы интересный разговор, попытаться действительно разобраться, в чём дело, но я уверен, что он мне откажет сейчас", — цитирует Познера официальный сайт журналиста.

"Я бы хотел спросить, насколько для него неожиданным был этот результат. Был ли это шок или все-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная", — добавил Владимир Познер.

Сборная России набрала три очка, заняла последнее место в группе и вылетела с ЕВРО-2020. На трех последних чемпионатах Европы россияне не могут преодолеть групповой этап.

Российский журналист, имеющий также гражданство Франции и США, поделился ожиданиями от плей-офф ЕВРО-2020.

"Болею давно за сборную Франции. Было счастье, когда она стала чемпионом мира. Не знаю, патриотизм ли это, но да, я болею за сборную Франции. Считаю, что она может выиграть этот чемпионат Европы", — сказал Познер в эфире "Матч-ТВ".

"Но я не вижу подавляющего превосходства в сравнении, скажем, с бельгийцами, голландцами или даже испанцами. Хотя испанцы в этом году, мне кажется, очень много плетут эту "паутину" и не очень результативно. Да, выиграли 5:0 у словаков, но это еще не подтверждение для меня.

Считаю, что у французов реальные шансы. Давно восхищаюсь Мбаппе, но главное — это команда, в этом сила. Мбаппе — командный игрок, а не тот, который пытается все сделать сам. Мне кажется, что в этом сила команды, которая вся очень технична и очень нацелена на победу", — сказал Познер в эфире программы "Все на Матч!".