Ключевой футболист сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020

В эфире программы "Великий футбол" ее ведущий Александр Денисов заявил, что получил эту информацию в разговоре с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко. По словам журналиста, футболист не сумеет восстановиться до окончания турнира.

"Есть одна не очень хорошая новость. Сегодня говорил с Андреем Шевченко. Зубков — нет. Он сейчас в сборной, чтобы, как говорится, дома не сидеть. Здесь он и с тренерами, и с медперсоналом. Ему так легче после травмы. Он быстрее восстановится и подготовится к сезону. К сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро-2020", — рассказал Денисов.