СЕГОДНЯ | Франция постарается разгромить Швейцарию

Швейцария вышла с третьего места в группе. Команда без ярких игроков, которые выступают в основном в немецком чемпионате, достаточно дисциплинированно обороняется и готова играть на результат. Им в пример соседняя Австрия, давшая бой Италии. Швейцарцы будут бороться до последнего, им нечего терять — выход из группы уже достижение для сборной.

Франция приехала на турнир в рамках фаворитов. Больше всего букмекеры ставят именно на Мбаппе, Бензему и Погба. Они выбрались из "группы смерти" с первого места, хоть и сыграли два матча вничью — с Венгрией и Португалией. Зато уверенно разделались с немцами.

Как показали сыгранные матчи 1/8 финала, не стоит недооценивать андердогов. В течение 90 минут может произойти все.