ФАНТАСТИКА: Швейцария не забила пенальти, проигрывала 1:3, но сравняла счет в основное время!

Франция подходила к матчу в качестве абсолютного фаворита, который не оставит и шанса неопытной Швейцарии. Но игра прошла совсем по-другому сценарию, финал которого не был написано до последней секунды. Сеферович забил трудовой гол на 15 минуте встречи и подарил надежду своей стране. В начале второго тайма в ворота Франции поставили пенальти — совершенно по делу. Но реализовать его не удалось. Родригез не захотел творить историю, а капитан французов Льорис наоборот, решил запечатлеть свою фамилию в зале славы. Вратарь отбил пенальти и сохранил шансы на победу.

Сразу после незабитого пенальти Бензема обработал отвратительный пас в штрафной и забил гол. Тот самый Карим Бензема, которого в последний момент взяли в сборную. И он же оформил дубль — закатил еще один мяч. 2:1 к 60 минуте и, как казалось, уверенная победа Франции. Тут еще и Поль Погба решил вспомнить, что умеет бить и попал точно в девятку с 25 метров. 3:1.

Правда, сегодняшний понедельник не хочет быть обычным днем и игра продолжилась. Автор первого гола Сеферович на 81-й минуте пробил точно в угол и подарил надежду на дополнительное время. И оно было. Гавранович попал точно под штангу из-за штрафной. 3:3 на 90-й минуте.

Уже в последние минуты основного времени команды обменялись голевыми моментами — выходом один на один и перекладиной.

Смотрим дополнительное время!

До матча

Швейцария вышла с третьего места в группе. Команда без ярких игроков, которые выступают в основном в немецком чемпионате, достаточно дисциплинированно обороняется и готова играть на результат. Им в пример соседняя Австрия, давшая бой Италии. Швейцарцы будут бороться до последнего, им нечего терять — выход из группы уже достижение для сборной.

Франция приехала на турнир в рамках фаворитов. Больше всего букмекеры ставят именно на Мбаппе, Бензему и Погба. Они выбрались из "группы смерти" с первого места, хоть и сыграли два матча вничью — с Венгрией и Португалией. Зато уверенно разделались с немцами.

Как показали сыгранные матчи 1/8 финала, не стоит недооценивать андердогов. В течение 90 минут может произойти все.