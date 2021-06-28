Испания пропустила жуткий автогол на 20-й минуте, но сравняла счет

До матча

Испания умудрилась с трудом выйти из группы. Они сыграли вничью со Швецией и Польшей в первых двух матчах. И, мягко говоря, не блистали на поле против аутсайдеров. Правда, последний матч произвел приятные впечатления, Словакия была повержена со страшным счетом 5:0. Некоторые эксперты говорят, что это нормально — команда должна войти в турнир, набрать ход и уже ближе к раунду плей-офф показывать свои лучшие качества. Если верить этой логике, то у испанцев все хорошо и есть отличные шансы пройти дальше.

Все-таки эта Хорватия далеко не та, которая выходила в финал чемпионата мира в 2018 году. Лидеры постарели, кто-то завершил карьеру или сдал позиции. Под эти описания не попадает Лука Модрич, лучший футболист хорват за всю историю игры. Он сейчас в полном порядке, помог "Реалу" дойти до полуфинала Лиги чемпионов и занять второе место в чемпионате, хотя изначально на него вообще не рассчитывали, ведь в сентябре ему исполнится 36 лет. Его лидерские качества и мастерство точно будут мешать сопернику.

Сегодня сойдутся две равные, проблемные и нестабильные сборные. Тем этот матч и интересен, ведь только гении властвуют над хаосом.