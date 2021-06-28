Голевая феерия: невероятная развязка в матче Испании и Хорватии(7)
Испания начала этот матч совершенно не так, как это задумывал главный тренер Луис Энрике. На 20-й минуте полузащитник "Барселоны" Педри отдал пас вратарю. Унаи Симон не попал по мячу и пропустил очень обидный гол. К слову, это первый гол 18-летнего Педри за сборную.
Этот эпизод возбудил Хорватию и команда понеслась вперед. Было несколько опасных моментов, но к забитому мячу они не привели. Сарабия расстрелял ворота и сравнял счет в конце первого тайма.
После перерыва испанцы уже не отдали мяч сопернику и спокойно контролировали игру. Аспиликуэта вывел вперед свою страну, а Ферран Торрес вроде бы уничтожил шансы продлить сезон для Луки Модрича. В конце балканцы задавили оборону испанцев и все-таки забили гол. Без проверки не обошлось — не понятно, пересек мяч линию или нет, система решила — пересек. На 85-минуте счет был 3:2.
После этого судья добавил 6 минут и Хорватия сравняла счет на 90+ минуте!
Уже в дополнительное время испанцы за две минуты забили два мяча и достигли невероятного результата — 5:3. Это самый голевой поединок этого Евро, команды забили восемь мячей. Учитывая, что испанцы отыграли три гола, потом хорваты сравняли — забили два за пять минут. Но Испания обошла их в этом показателе — забила два за две минуты в первом дополнительном тайме.
Таким образом испанцы в 1/4 финала сыграют против Франции или Швейцарии в Санкт-Петербурге.
До матча
Испания умудрилась с трудом выйти из группы. Они сыграли вничью со Швецией и Польшей в первых двух матчах. И, мягко говоря, не блистали на поле против аутсайдеров. Правда, последний матч произвел приятные впечатления, Словакия была повержена со страшным счетом 5:0. Некоторые эксперты говорят, что это нормально — команда должна войти в турнир, набрать ход и уже ближе к раунду плей-офф показывать свои лучшие качества. Если верить этой логике, то у испанцев все хорошо и есть отличные шансы пройти дальше.
Все-таки эта Хорватия далеко не та, которая выходила в финал чемпионата мира в 2018 году. Лидеры постарели, кто-то завершил карьеру или сдал позиции. Под эти описания не попадает Лука Модрич, лучший футболист хорват за всю историю игры. Он сейчас в полном порядке, помог "Реалу" дойти до полуфинала Лиги чемпионов и занять второе место в чемпионате, хотя изначально на него вообще не рассчитывали, ведь в сентябре ему исполнится 36 лет. Его лидерские качества и мастерство точно будут мешать сопернику.
Сегодня сойдутся две равные, проблемные и нестабильные сборные. Тем этот матч и интересен, ведь только гении властвуют над хаосом.