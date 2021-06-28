Голевая феерия: невероятная развязка в матче Испании и Хорватии

Испания начала этот матч совершенно не так, как это задумывал главный тренер Луис Энрике. На 20-й минуте полузащитник "Барселоны" Педри отдал пас вратарю. Унаи Симон не попал по мячу и пропустил очень обидный гол. К слову, это первый гол 18-летнего Педри за сборную.

Этот эпизод возбудил Хорватию и команда понеслась вперед. Было несколько опасных моментов, но к забитому мячу они не привели. Сарабия расстрелял ворота и сравнял счет в конце первого тайма.

После перерыва испанцы уже не отдали мяч сопернику и спокойно контролировали игру. Аспиликуэта вывел вперед свою страну, а Ферран Торрес вроде бы уничтожил шансы продлить сезон для Луки Модрича. В конце балканцы задавили оборону испанцев и все-таки забили гол. Без проверки не обошлось — не понятно, пересек мяч линию или нет, система решила — пересек. На 85-минуте счет был 3:2.

После этого судья добавил 6 минут и Хорватия сравняла счет на 90+ минуте!

Уже в дополнительное время испанцы за две минуты забили два мяча и достигли невероятного результата — 5:3. Это самый голевой поединок этого Евро, команды забили восемь мячей. Учитывая, что испанцы отыграли три гола, потом хорваты сравняли — забили два за пять минут. Но Испания обошла их в этом показателе — забила два за две минуты в первом дополнительном тайме.

Таким образом испанцы в 1/4 финала сыграют против Франции или Швейцарии в Санкт-Петербурге.

WHAT. A. GAME.



🇪🇸 Spain win EIGHT-GOAL extra time thriller in Copenhagen and progress to quarter-finals!



😮 THAT match = ________#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

До матча