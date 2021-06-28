Новости Эстонии
28.06.2021, 10:35

За сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

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Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.
Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.

Ilmar Saabas

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2180 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 15, то есть 0,7% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек, 11 этих случаев приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавилось 3 случая заражения. В других уездах новых случаев не зафиксировано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 33,6 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 28 июня в Эстонии в больничном лечении нуждаются 34 пациента с коронавирусной инфекцией.

За сутки было введено 4430 доз вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии проведена вакцинация 553 388 человек, из них у 422 945 человек курс вакцинации завершен.

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