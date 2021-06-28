28.06.2021, 10:18
По всей России вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Сейчас в списке уже 20 регионов из 85(6)
Во многих регионах в короткие сроки нужно привить минимум 60% от всех сотрудников. Тем не менее 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по всей России ”по-прежнему никакой обязательной вакцинации нет”.
Обязательная вакцинация была введены в следующих регионах РФ:
- Республика Алтай (необходимо привить 60% работников определенных сфер до 30 августа);
- Башкортостан (60% госслужащих до 2 июля);
- Брянская область (60% работников определенных сфер до1 октября);
- Бурятия (60% работников определенных сфер, студентов и людей старше 65 лет до 1 сентября);
- Забайкальский край (60% работников определенных сфер до 27 августа)
- Калининградская область (60% работников определенных сфер до 20 августа)
- Кемеровская область (60% работников определенных сфер до 17 августа);
- Краснодарский край (60% работников определенных сфер до 23 августа)
- Ленинградская область (80% работников определенных сфер до 1 сентября);
- Москва (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
- Московская область (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
- Ненецкий автономный округ (60% разных категорий граждан, в том числе людей старше 60 лет);
- Нижегородская область (60% работников определенных сфер до 25 августа);
- Санкт-Петербург (65% чиновников до 15 августа);
- Сахалинская область (60% сотрудников определенных сфер до 1 сентября);
- Тверская область (60% работников определенных сфер до 18 августа);
- Тульская область (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
- Хабаровский край (вахтовых сотрудников и всех госслужащих в Хабаровске);
- Хакасия (60% сотрудников определенных сфер до 31 августа);
- Ярославская область (”рекомендуют” привить 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов и фудкортов, иначе ”будут ограничительные меры”).