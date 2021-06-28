Новости России
28.06.2021, 10:18

По всей России вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Сейчас в списке уже 20 регионов из 85

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Foto: Argo Ingver
На фоне роста заболеваемости COVID-19 в российских регионах в том или ином виде начали вводить обязательную вакцинацию — чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников, сообщает "Медуза".

Во многих регионах в короткие сроки нужно привить минимум 60% от всех сотрудников. Тем не менее 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по всей России ”по-прежнему никакой обязательной вакцинации нет”.

Обязательная вакцинация была введены в следующих регионах РФ:

  • Республика Алтай (необходимо привить 60% работников определенных сфер до 30 августа);
  • Башкортостан (60% госслужащих до 2 июля);
  • Брянская область (60% работников определенных сфер до1 октября);
  • Бурятия (60% работников определенных сфер, студентов и людей старше 65 лет до 1 сентября);
  • Забайкальский край (60% работников определенных сфер до 27 августа)
  • Калининградская область (60% работников определенных сфер до 20 августа)
  • Кемеровская область (60% работников определенных сфер до 17 августа);
  • Краснодарский край (60% работников определенных сфер до 23 августа)
  • Ленинградская область (80% работников определенных сфер до 1 сентября);
  • Москва (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
  • Московская область (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
  • Ненецкий автономный округ (60% разных категорий граждан, в том числе людей старше 60 лет);
  • Нижегородская область (60% работников определенных сфер до 25 августа);
  • Санкт-Петербург (65% чиновников до 15 августа);
  • Сахалинская область (60% сотрудников определенных сфер до 1 сентября);
  • Тверская область (60% работников определенных сфер до 18 августа);
  • Тульская область (60% сотрудников определенных сфер до 15 августа);
  • Хабаровский край (вахтовых сотрудников и всех госслужащих в Хабаровске);
  • Хакасия (60% сотрудников определенных сфер до 31 августа);
  • Ярославская область (”рекомендуют” привить 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов и фудкортов, иначе ”будут ограничительные меры”).
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