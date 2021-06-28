Лутсар: пропаганда вакцинации должна быть более мощной. Хорошо бы проверять на COVID-19 всех приезжающих из РФ

”Telia, например, каждый раз, когда небо затягивается тучами, рассылает предупреждение о грозе. Иногда я думаю, проецируя на себя: если бы везде была постоянная реклама, то в конце-концов она могла бы так надоесть, что человек пошел бы и вакцинировался”, — рассуждает Лутсар. Она отмечает, что многие пожилые люди читают газеты, поэтому рекламу нужно размещать и в печатных изданиях.

Кроме этого, можно использовать различные мероприятия, которых летом особенно много. ”Развесить большие плакаты и раздавать листовки. Каждому на том языке, который он знает”, — перечисляет варианты Лутсар.

Тем людям, которым трудно добраться до пунктов вакцинации, должны помогать местные самоуправления. Сейчас прежде всего необходима разъяснительная работа среди пожилых.

”Я уже и раньше говорила, что школы закрываются не потому, что дети заболевают. Школы закрываются потому, что больницы заполняются пожилыми, то есть людьми в возрасте 50+ ”, — отмечает Лутсар. ”Пожилые могли бы подумать, что, вакцинируясь, они обеспечивают своим внукам возможность нормально ходить в школу и получать образования”, — добавиляет она.

По мнению Лутсар, всех прибывающих из России следовало бы проверять на коронавирус. ”Мы видим, что в России количество заболевших растет и, вероятно, цифры выше, чем указывается в рапортах. Поэтому хорошо бы проверять на коронавирус каждого, кто приезжает из России, независимо от того, вакцинирован он или нет. Ничего не поделаешь. Особенно тех, кто живут у границы и часто через нее ходят”.