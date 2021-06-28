28.06.2021, 09:20
Известная компания оптовой торговли продолжает терпеть убытки в Эстонии(8)
Foto: Argo Ingver
Литовская компания оптовой торговли Sanitex, владелец магазина PROMO Cash & Carry, которая уже много лет показывает убытки в Эстонии, в прошлом году снова не смогла выйти в прибыль, сообщает Äripäev.
Согласно отчетности Sanitex, компания за 2020 год увеличила свою выручку от продаж более чем на 3% примерно до 226 миллионов евро, тем не менее, отчетный период закончился убытком в 2,2 миллиона евро.
Общий объем убытков Sanitex за последние годы увеличился до более чем 16,6 миллионов евро, однако это не вызывает у менеджмента компании "серьезных сомнений в способности предприятия продолжать свою деятельность".