Лутсар: в Москве и Петербурге ситуация с коронавирусом может быть даже хуже, чем в базе данных

Об этом она рассказала в интервью радионовостям ERR, комментируя резкий рост заражения коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге, передает RusERR.

"Россию довольно сложно оценивать, поскольку это очень большая страна. Насколько я понимаю, вспышки сейчас наблюдаются в основном в Москве и в Санкт-Петербурге. И эти показатели в двух городах относительно высокие, по сравнению с теми, которые вносятся в международную базу данных", — сказала Лутсар.

"Но, конечно, я бы хотела отметить, что в Москве и в Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом может быть даже хуже, чем в базе данных, которую мы видим", — добавила профессор.

"Россия была первой страной, которая выпустила на рынок вакцину, но на данный момент у них вакцинировано 11-12% жителей страны. Времени для вакцинации было достаточно. Сложно комментировать, насколько большой в России объем производства вакцины, но в любом случае у них есть возможность поставлять свою вакцину в другие страны. И да, это урок для всех — этого роста заболеваемости можно было избежать, если бы вакцинированных людей было больше", — заключила Ирья Лутсар.