В Черном море стартовали международные учения Sea Breeze-2021. Что радует Киев и тревожит Москву

В Черном море стартовали международные учения Sea Breeze-2021, ставшие самыми масштабными за 20 лет. В чем их особенность, кто примет в них участие и почему Москва до последнего момента призывала США и их союзников отказаться от участия в маневрах? DW собрала основные факты из открытых источников.

Что такое Sea Breeze?

Sea Breeze — ежегодные многонациональные учения, которые проводятся в соответствии с украино-американским "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений", подписанном военными ведомствами двух стран в 1993 году. Первые маневры состоялись в 1997 году. Согласно договоренности, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают учения финансово. В маневрах, как правило, принимают участие военные стран-участниц и партнеров НАТО, прежде всего из черноморского региона. Вместе они отрабатывают действия на море и на суше. Россия в Sea Breeze не участвует.

Где будут проводиться учения и сколько они продлятся?

Как объявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, учения охватят значительный регион юга Украины: Одессу, Очаков, Днестровский лиман, Кинбурнскую косу, острова Змеиный и Первомайский, дельту реки Дунай. Согласно плану, Sea Breeze-2021 продлятся 26 дней — с 28 июня по 23 июля.

Какова программа и цель Sea Breeze-2021?

Учения будут разделены на четыре основные фазы: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов и свертывание сил. Среди мероприятий в ходе учений называются отработка морского противостояния, маневры на суше, водолазные операции, операции по пресечению морских операций и отработка противовоздушной обороны, противолодочная борьба, поисково-спасательные операции.