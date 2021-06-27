Тяжелые ДТП в Таллинне и Тарту: пострадали женщины

В 17.20 в Тарту на перекрестке улиц Няйтузе и Вески столкнулись автомобиль Volvo V50 и мотоцикл Honda. Медики скорой помощи осмотрели 32-летнего водителя мотоцикла на месте происшествия. Его пассажирка - 31-летняя женщина - с травмами была доставлена в больницу.

По предварительным данным полиции, столкновение произошло из-за того, что Volvo на равнозначном перекрестке не пропустил приближавшийся справа мотоцикл. Водитель мотоцикла и его пассажирка были в шлемах и трезвые.

В 17.45 в Таллинне на улице Тёэстузе на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Ford Mondeo сбил пересекавшую дорогу велосипедистку. Скорая помощь доставила ехавшую на велосипеде 37-летнюю женщину в больницу. Как автомобилист, так и велосипедистка были трезвыми, последняя имела шлем.