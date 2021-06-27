27.06.2021, 20:56
Евро-2020 | Нидерланды сенсационно проиграли Чехии и вылетели из турнира(48)
Foto: Tibor Illyes / POOL, EPA/Scanpix
Сегодня на чемпионате Европы по футболу запланированы два матча 1/8 финала. Первый из них завершился сенсацией: команда Чехии выиграла у голландцев 2:0.
Счет на 68-й минуте открыл Томаш Голеш. На 80-й второй гол забил Патрик Шик. Голландцы играли большую часть второго тайма в меньшинстве — на 55-й минуте с поля был удален Маттеус де Лигхт. Российский арбитр Сергей Карасев показал ему красную карточку после видеопросмотра.
За всю историю чемпионатов Европы нидерландцы получали красные карточки 4 раза. И все они были показаны в матчах с чехами.
Сборная Чехии последний раз доходила до 1/4 финала на Евро-2012. Тогда данная стадия турнира была первым раундом плей-офф.
Теперь в 1/4 финала чехи встретятся с датчанами. Игра пройдет 3 июля в Баку.