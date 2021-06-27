27.06.2021, 21:04
В Ида-Вирумаа на почве образовались провалы: фермеры подозревают Eesti Energia(7)
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На шахтных выработках в Пагари, что в Ида-Вирумаа, появились провалы. Местные фермеры подозревают, что это результат горнодобывающей деятельности. В Eesti Energia отмечают, что большая часть провалов в регионе не связана с деятельностью концерна, а вот Департамент окружающей среды не исключает воздействия шахт, пишет rus.err.
Провалы земли из-за старых шахт — растущая проблема всей Эстонии. В Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа она вызвана добычей сланца. В Харьюмаа добывали фосфориты, а в Южной Эстонии — песок.
"Мы смотрели все эти провалы, а потом посмотрели свои материалы. По нашим данным, это не связано с деятельностью шахты. Такие нарушения бывают очень редко", — прокомментировал представитель дочерней компании Eesti Energia, фирмы Enefit Kaevandused Аллан Вийл.
Однако, по данным Департамента окружающей среды, эти провалы могут быть вызваны подземными работами.
Причины многих провалов еще предстоит обсудить, а департамент ждет как можно больше информации на эту тему от людей.