ФОТО | "Мы поможем, мы всё время на посту". Эстонские полицейские отличились в Польше во время своего отпуска

Пару недель назад путешествовавшие на мотоциклах сотрудник РРА Ханнес и помощник полицейского Расмус поймали вместе с друзьями в Польше магазинных воров.

Наши правоохранители после недолгой погони задержали злоумышленников и передали их польской полиции.

Местным воришкам не удалось украсть из магазина палатку, удочки и пару пакетов с едой.



