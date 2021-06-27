ЧП и криминал
27.06.2021, 19:59

ФОТО | "Мы поможем, мы всё время на посту". Эстонские полицейские отличились в Польше во время своего отпуска

 (5)
PPA
Полицейский или помощник полицейского иногда и в отпуске не могут отключиться от работы, пишет Департамент полиции и погранохраны Эстонии (РРА) в соцсетях.

Пару недель назад путешествовавшие на мотоциклах сотрудник РРА Ханнес и помощник полицейского Расмус поймали вместе с друзьями в Польше магазинных воров.

Наши правоохранители после недолгой погони задержали злоумышленников и передали их польской полиции.

Местным воришкам не удалось украсть из магазина палатку, удочки и пару пакетов с едой.


Оставить комментарий Читать комментарии (5)