27.06.2021, 19:59
ФОТО | "Мы поможем, мы всё время на посту". Эстонские полицейские отличились в Польше во время своего отпуска(24)
PPA
Полицейский или помощник полицейского иногда и в отпуске не могут отключиться от работы, пишет Департамент полиции и погранохраны Эстонии (РРА) в соцсетях.
Пару недель назад путешествовавшие на мотоциклах сотрудник РРА Ханнес и помощник полицейского Расмус поймали вместе с друзьями в Польше магазинных воров.
Наши правоохранители после недолгой погони задержали злоумышленников и передали их польской полиции.
Местным воришкам не удалось украсть из магазина палатку, удочки и пару пакетов с едой.