Президент Чехии пояснил свою позицию по взрывам на военных складах и причастности к ним России

”Я вовсе не исключаю, что версия о причастности российских агентов может быть правдой, я лишь сомневаюсь, что она единственная”, — сказал Земан.

Свою позицию он объяснил тем, что ранее были три разные версии случившегося во Врбетице.

Во-первых, расследование двух взрывов привело к выводу, и это первая следственная версия, что они произошли из-за непрофессионального обращения с боеприпасами при их разгрузке, напомнил президент. Вторую версию озвучила министр юстиции Мария Бенешова. Она сказала, что кто-то мог устроить взрывы, чтобы скрыть недостачу хранившихся снарядов, продолжил президент. Третью версию предложил юрист фирмы Imex, которая арендовала склады, где произошли взрывы. Юрист говорил, что взрыв мог скрыть факт воровства оружия, сказал Земан. ”Поэтому я говорю, ради бога, изучите все”, — заявил он.

В ответ ведущая отметила, что Бенешова изменила свою позицию и теперь считает, что к взрывам могла быть причастна Россия. ”Я, в отличие от Марии Бенешовой, свое мнение не изменил и уже сказал, почему”, — ответил Земан. Он добавил, что пока нет никаких доказательств, что российские агенты проникли на территорию складов.

В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрывам во Врбетице могли быть причастны российские спецслужбы, и объявили о высылке 18 российских дипломатов, напоминает РБК.

Одновременно с этим чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По ее информации, в октябре 2014-го они приезжали в Чехию и посетили Злинский край, в которой находится Врбетица.