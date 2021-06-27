27.06.2021, 19:09
В понедельник Кая Каллас отправится в поездку по трем уездам(2)
Foto: Kiur Kaasik
Премьер-министр Кая Каллас в понедельник отправится с трехдневным визитом в Юго-Восточную Эстонию, она посетит Валгаский, Выруский и Пыльваский уезды, пишет rus.err.
В ходе поездки премьер встретится с руководителями местных самоуправлений, предпринимателями и лидерами общественности, чтобы обсудить с ними насущные проблемы регионов и вопросы, требующие срочного решения.
В понедельник Кая Каллас встретится с работниками лесного хозяйства в Тырва, а также посетит молокоперерабатывающее предприятие Hummuli Agro.
Во второй половине дня премьер-министр встретится с руководством Валгаской волости и посетит недавно реконструированный пункт перехода границы с Латвией в центре города Валга.