В понедельник Кая Каллас отправится в поездку по трем уездам

В ходе поездки премьер встретится с руководителями местных самоуправлений, предпринимателями и лидерами общественности, чтобы обсудить с ними насущные проблемы регионов и вопросы, требующие срочного решения.

В понедельник Кая Каллас встретится с работниками лесного хозяйства в Тырва, а также посетит молокоперерабатывающее предприятие Hummuli Agro.

Во второй половине дня премьер-министр встретится с руководством Валгаской волости и посетит недавно реконструированный пункт перехода границы с Латвией в центре города Валга.