Читатель спрашивает: когда работодатель может изменить срок моего отпуска?
Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.
Как правило, утвержденный график отпусков может быть изменен только по договоренности сторон, т.е. на изменение должны согласиться и работник, и работодатель.
В некоторых случаях возможны исключения. Если работодатель хочет прервать или отложить отпуск работника, необходимо учитывать следующие обстоятельства (ч. 5 ст. 69 Закона о трудовом договоре):
1. Прежде чем прерывать или откладывать отпуск, работодатель должен рассмотреть все другие варианты. Например, готовность другого работника работать сверхурочно, возможность использования арендной рабочей силы.
2. Речь идет о непредвиденной важной и настоятельной потребности в организации работы, прежде всего в связи с опасностью причинения ущерба.
3. Работодатель обязан объяснить работнику, почему необходимо изменить график отпусков и почему нужно срочно изменить организацию работы, в чем риск ущерба.
4. Работодатель должен возместить работнику расходы, возникшие из-за прерывания или откладывания отпуска. Например, работодатель должен возместить работнику расходы, связанные с отменой поездки.
5. Если отпуск был прерван или отложен, то работодатель обязан предоставить работнику часть отпуска, оставшуюся неиспользованной, непосредственно после того, как отпадут обстоятельства, из-за которых использование отпуска было прервано или отложено, или в другое время по договоренности сторон.
Крайняя необходимость предполагается прежде всего в случае вреда или опасности возникновения вреда для имущества или иного блага работодателя вследствие непреодолимой силы При определении крайней необходимости следует учитывать интересы и права работника и принцип добросовестности и разумности, т.е. сопоставление последствий крайней необходимости для работодателя и нетрудового права работника.
В судебной практике имеется решение Пярнуского уездного суда за № 2-16-5559 в отношении того, что работодатель во избежание неплатежеспособности отложил отпуска работников, чтобы экономический ущерб предприятию не усугубился. В этом споре работодатель прошел процедуру санации.
Таким образом, работодатель может прервать или отложить отпуск работника только в исключительных случаях. Работодатель должен объяснить работнику, в чем заключается настоятельная необходимость реорганизации труда и в чем риск для предприятия. Необходимо также учитывать, что если дело превращается в трудовой спор, то работодатель должен быть в состоянии обосновать свои действия.