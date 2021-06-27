27.06.2021, 18:20
Жительница Ласнамяэ, обвиняемая в убийстве супруга, пошла под суд(2)
Foto: Andres Putting
В июле перед Харьюским уездным судом предстанет 40-летняя жительница столичного района Ласнамяэ, которую обвиняют в убийстве супруга.
"Женщина обвиняется в убийстве. Согласно обвинению, 21 декабря прошлого года в квартире одного из домов в Ласнамяэ она ударила ножом своего мужа, который скончался от полученных травм на месте происшествия", — приводит rus.err слова пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.
Женщину задержали на месте происшествия, а с 23 декабря взяли под стражу.
Как сообщал в декабре портал Delfi, трагическое происшествие случилось в одной из квартир дома на улице Юмера.