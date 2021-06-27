Жительница Ласнамяэ, обвиняемая в убийстве супруга, пошла под суд

"Женщина обвиняется в убийстве. Согласно обвинению, 21 декабря прошлого года в квартире одного из домов в Ласнамяэ она ударила ножом своего мужа, который скончался от полученных травм на месте происшествия", — приводит rus.err слова пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.