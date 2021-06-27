ВИДЕО | Китай опубликовал съемки с поверхности Марса

Также опубликованы сделанные в мае кадры посадки аппарата на Марс. Сейчас "Чжужун" исследует марсианскую равнину Утопия.

По данным CNSA, ровер к 27 июня преодолел 379 километров за 42 марсианских дня. Сутки на Марсе длятся 24 часа 39 минут.

Видеозаписи были переданы на землю через космический аппарат "Тяньвэнь-1", вращающийся на марсианской орбите.

"Орбитальный модуль и марсоход работают исправно, стабильно докладывают партии и родине и издалека приветствуют 100-летие создания партии", — говорится в сообщении CNSA.

100-летие создания Коммунистической партии Китая (КПК) будет отмечаться 1 июля.

Марсоход совершил посадку 14 мая.

Три опубликованных видеозаписи были сделаны на поверхности планеты.

На первом опубликованном видео, предположительно снятом вскоре после того, как ровер установил на грунт камеру, видно, как "Чжужун" отъезжает назад.

Во втором ролике аппарат перемещается вблизи своей посадочной платформы. Ранее китайское космическое агентство публиковало фото этой сцены.

На третьей записи можно в деталях увидеть, как марсоход съезжает с посадочной платформы на грунт.

Любопытно, что на записях можно услышать и звуки работы аппарата. В атмосфере Марса звук распространяется совсем не так, как на Земле.

Ученые рассчитывают, что "Чжужун" проработает как минимум 90 марсианских суток. Внешне он напоминает американские марсоходы 2000-х годов.

Он весит около 240 кг, на высокой мачте у него расположены камеры, которые делают снимки и способствуют навигации. Пять отдельных приборов предназначены для исследования минерального состава марсианских пород и других элементов окружающей среды, включая погодные условия.

Как и американские роверы "Кьюриосити" и "Персеверанс", "Чжужун" оснащен лазером, способным прожигать породу, чтобы определить ее химический состав. Однако в отличие от американских собратьев китайский робот обладает еще и сканером, способным определять присутствие воды или льда под поверхностью.