ФОТО | Вблизи Аэгвийду школьный автобус въехал в автомобиль с прицепом

Столкновение произошло сегодня в 14.45 на перекрестке Пийби мнт и ул. Нелиярве: в автомобиль с прицепом Toyota сзади врезался микроавтобус VW Crafter.

"Никто из людей не пострадал, далее этим случаем будут заниматься страховщики", - сообщили из Департамента полиции и погранохраны.

По информации Delfi, речь идет о школьном микроавтобусе, но дети в инцидент вовлечены не были.

В связи с данным случаем полиция напоминает: приближаясь к перекрестку, нужно быть особо внимательным и снизить скорость, чтобы суметь среагировать, если впереди идущий автомобиль притормозит или на проезжую часть выйдет пешеход. Разумеется, необходимо держать достаточную дистанцию.