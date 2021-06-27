На автобусной остановке найдены секретные документы с маршрутом британского эсминца. Корабль намеренно прошел вблизи побережья Крыма

В одном пакете документов обсуждается, в частности, вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобританией, считающей эти воды украинскими. Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Другая часть документов содержит обсуждение плана возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

Правительство заявило, что начато расследование.

По словам представителя минобороны, один из сотрудников ведомства сообщил о потере конфиденциальных оборонных документов. От дальнейших комментариев представитель минобороны отказался.

Промокшая пачка документов, всего почти 50 страниц, была обнаружена за автобусной остановкой в Кенте рано утром во вторник, то есть накануне инцидента в Черном море.

Нашедший ее человек, пожелавший остаться неизвестным, связался с Би-би-си, когда осознал деликатный характер содержания найденных бумаг.

Би-би-си полагает, что документы, содержащие распечатанные электронные письма и презентации PowerPoint, исходят из офиса высокопоставленного чиновника министерства обороны.

Документы, относящиеся к эсминцу "Дефендер", показывают, что миссия, описанная минобороны как "мирный проход через украинские территориальные воды", с зачехленной корабельной артиллерией и корабельным вертолетом в ангаре, была проведена в ожидании, что Россия может ответить агрессивно.

В среду более 20 российских военных самолетов и два корабля береговой охраны преследовали "Дефендер" на отрезке длиной в 19 км вблизи побережья Крыма.

Как сообщило российское министерство обороны, по курсу британского корабля был открыт предупредительный огонь. Правительство Великобритании отвергло это, утверждая, что огонь открыт не был.