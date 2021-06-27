Начало строительства футбольного холла "Левадии" на Маарьямяги затягивается
По словам директора по развитию недвижимости государственной компании Riigi Kinnisvara (RKAS) Михкеля Мягера, соответствующее требование было внесено во время обсуждения детальной планировки участка недвижимости рядом с мемориалом жертвам коммунизма.
"Это делается для того, чтобы оба объекта можно было использовать по назначению и таким образом, чтобы футбольный холл не мешал доступу к мемориалу, окружающему пространству или обзору", — сказал Мягер.
"Мы пытались вместе со всеми сторонами найти альтернативное место для спортивного холла, но, к сожалению, до сих пор в этом вопросе не удалось достичь компромисса. Другой подходящей недвижимости в собственном портфеле RKAS нет, но мы, например, предложили в качестве альтернативы территорию Академии внутренних дел, а также находящийся напротив нее пустой участок земли, принадлежащий городу", — сказал Михкель Мягер.