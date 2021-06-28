"Приходите, накормим!" Вы знаете, где в Таллинне три раза в неделю бесплатно кормят вкусным супом?(33)
Составленные в ряд раскладные столы. На них — три термоса с супами. Супы — разные: с фрикадельками, рыбный и щи из свежей капусты.
”Я — профессиональный повар, — рассказывает разливающая суп Галина Матрашилина. — Кормлю людей уже 40 лет. Работа у меня с понедельника по четверг, иногда — с понедельника до среды. Так что время свободное есть. А муж мой поет в ресторанах, во время локдауна все было закрыто, и у него время тоже было. Примерно месяца полтора назад случайно узнала, что есть некий Сергей, который помогает бездомным и нуждающимся и кормит их. Пришла посмотреть. И поняла, что тоже готова ему помогать”.
Галина Матрашилина говорит, что ее муж много лет назад разрешил ей всю зарплату — 850 евро — направлять на помощь. До этого она помогала исключительно животным, сотрудничая с Cats Help MTÜ и приютом в Нарве. Галина брала животных на передержку, кормила, лечила, ухаживала, приводила в порядок и находила им новую семью.
”Но сейчас, увидев эти лица, поговорив с этими бабушками, у которых сыновья-алкоголики отбирают пенсию и обижают их, увидев этих мам-одиночек, которые работают по ночам и поднимают своих детей, я поняла, что хочу им помочь, — рассказывает Галина. — Поэтому теперь 75% моей зарплаты уходит на животных, а четверть — на помощь людям. Мы с мужем в пятницу едем в магазин, покупаем продукты — колбасу, черемшу, мягкий сыр, вяленые на солнце помидоры. Сергей и добрые люди нам привозят продукты. Недавно принесли мешок лука, маргарин и многое другое. Спасибо этим людям большое! Варим суп, делаем чай, готовим бутерброды. Я полночи не сплю, подогреваю, чтобы горяченькое к утру было. И в субботу рано утром приезжаем сюда, чтобы кормить нуждающихся”.
Долгий путь
Сергей Кособуцкий, который своим примером мотивировал Галину тоже помогать оказавшимся в непростой ситуации людям, говорит, что он этим занимается уже три года. Но в последнее время попавших в беду стало ощутимо больше.
”Мы варим суп на 100 человек, — говорит он. — Продукты дает в основном Продуктовый банк, но что-то надо докупать и за свои. Сколько стоит накормить 100 человек? 10 евро — 60 литров супа, 3 евро — чай и сахар. Хлеб и булку на бутерброды обычно дает Продуктовый банк, а мы за свои уже докупаем колбасу, сыр и все, что нужно, чтобы было вкусно”.
К помощи людям Сергей пришел через свою беду и страдания: ”Много лет назад я был преуспевающим бизнесменом в Нарве, с миллионным оборотом. Начал пить, играть в казино. Много раз меня кодировали — безуспешно. В итоге слез с алкоголя при помощи амфетамина. И дальше пошло по накатанной. Стал наркоманом, делал плохие вещи. Мама сказала, что у нее нет сына, друзья отвернулись. В итоге поехал на реабилитацию, пришел к Богу. И в этот момент начались чудеса. Я понял, что Бог помогает мне, и возникло желание помогать и другим людям — словом и делом!”
И вот уже три года он занимается тем, что кормит нуждающихся. Галина, когда Сергей отошел, говорит: ”Я когда инкогнито пришла посмотреть (а я всегда, прежде чем помогать, прихожу посмотреть своими глазами и оценить ситуацию), заметила, что ему одному очень тяжело справляться. И еще увидела такую картину: подошел бездомный в какой-то грязной маске. Сергей снял с него эту маску, протер ему лицо, достал из машины чистую маску и надел ему. Многие ли смогли бы так? И я поняла: человек хороший, надо ему помогать”.