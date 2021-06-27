Можно ли обогатиться, продав старые почтовые марки? Отвечает эстонский филателист

Кроме того, ценность марки зависит и от ее состояния. Если она с полностью сохранившимся клеем на обратной стороне, со всеми зубцами на месте, не мятая, без царапин и потертостей, то ее стоимость оценивается выше. Также важно, гашеная марка или нет, то есть использовали ли ее по назначению. На таких марках видна печать.

Основная причина обесценивания в том, что альбомы заполнены преимущественно марками, печатавшимися очень большими тиражами. А это сразу снижает ценность каждого отдельного экземпляра.

”В основном приносят советские марки 50-70-х годов. По большей части это все макулатура. Отдельные марки мы берем, если они 1930-40-х годов, — говорит Александр. — Вот недавно пришла женщина, принесла целый альбом, за который я бы дал 10-12 евро. Но в альбоме была пара марок, за которые я дал ей 50 евро. Знаю людей, у которых коробки из-под бананов забиты марками. Но ценности они не имеют”.

По словам владельца таллиннского ”Магазина коллекционеров” Александра, альбомы со старыми почтовыми марками ему приносят 2-3 раза в неделю. Но очень редко среди собранных коллекций можно отыскать 1-2 ценные марки.

Однако то, что коллекционеры предпочитают сейчас, значительно отличается от имеющегося в собранных в советское время альбомах.

На данный момент в Эстонии также есть общество филателистов. Однако самих филателистов, серьезно увлеченных своим делом, осталось не так много, в основном это уже пожилые люди.

В отделении ВОФ Эстонской ССР на тот момент насчитывалось 200 организованных юных и 180 взрослых коллекционеров. Особое внимание уделялось развитию юношеской филателии. В целях усиления работы с молодёжью были составлены учебные пособия по филателии для преподавания её как предмета в школах. В 1976 году Таллинн стал местом проведения международной филателистической выставки ”Медфил-76”.

Филателия, или коллекционирование почтовых марок, появилась еще в конце XIX века, в том числе и в Российской империи. В СССР к середине 1970-х годов филателией были увлечены около полумиллиона человек. Было учреждено Всесоюзное общество филателистов (ВОФ), проходили встречи коллекционеров, выпускались тематические журналы, в 1976 году был издан первый каталог почтовых марок СССР.

Важную роль играет и полнота серии. Ведь многие марки выпускались, объединенные одной тематикой. Опытный филателист не купит неполную коллекцию по цене полной.

Но это не относится к маркам старше 70 лет. Такие марки лучше не спешить отдавать первому же коллекционеру. Лучше попытаться самостоятельно определить их ценность или хотя бы узнать мнение разных коллекционеров.

Высокую ценность имеют все же редкие марки. Все остальное продается и покупается за символическую плату.

”У нас пакеты с марками по 100 штук продаются по 5 евро. В основном их иностранцы покупают как сувенир, — говорит Александр. — Вот альбом с разными марками с 78 по 83 год. Мы оцениваем его по 12 евро за год. Получается 72 евро за альбом, но можно еще поторговаться. А вот серия польских марок про космос 1981 года стоит 1 евро. Серия чешских марок — 2,80 евро. Вот интересная марка с Брежневым 1978 года. Здесь он в золотой рамке. Но если смотреть на просвет, то с другой стороны получается Брежнев в траурной рамке. Эту марку изымали из обращения. Были еще пробные марки и те, что не вышли в тираж. Их цены сразу подскакивают до нескольких сот евро”.

Из ценных марок Александр приводит пример марки 1964 года, выпущенной к Олимпиаде в Токио.

Руководство для новичков

Филателисты, как правило, собирают марки по своей конкретной схеме. Кто-то собирает марки конкретной страны в хронологическом порядке. А кто-то предпочитает марки одной тематики, например, с изображением бабочек или кораблей, с тематикой космоса или флоры и фауны.

”К нам приходит женщина, которая собирает по одной марке из каждой страны. Кому что придет в голову”, — говорит Александр