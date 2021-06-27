Новости Эстонии
27.06.2021, 15:05

Эстонский ледокол вновь отправился на работу в Арктику

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AS Tallinna Sadam
Принадлежащий дочерней компании Таллиннского порта OÜ TS Shipping ледокол Botnica с 17 членами экипажа на борту в воскресенье, 27 июня, взял курс на канадскую Арктику.

Botnica будет работать в канадской Арктике четвертый летний сезон подряд, сообщает rus.err со ссылкой на пресс-службу Таллиннского порта.

По словам члена правления TS Shipping Юло Ээро, первоначальный путь Botnica протяженностью почти 3200 морских миль лежит к острову Ньюфаундленд, где в порту Сент-Джонс будут взяты на борт девять канадских членов экипажа и будет проведена тщательная инспекция судна.

По предварительным планам, Botnica вернется в Таллинн в середине ноября.

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