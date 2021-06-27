Трагедия в Ласнамяэ: на следующей неделе начинается суд над 80-летним убийцей матери малолетних детей

Трагедия произошла в январе этого года в одном из домов на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ. Женщину застрелили на глазах ее малолетних детей.

На предварительном заседании суд, прокуратура, представители обвиняемого и потерпевших постараются решить, когда можно будет приступить к рассмотрению уголовного дела по существу.

80-летний мужчина также обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, из которого и было совершено убийство.

Как ранее сообщал портал Delfi, 5 января в доме на улице Юмера в Ласнамяэ произошло убийство. 80-летний Мати застрелил 36-летнюю Полину. В квартире осталось два ребенка — 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления, его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.

Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Якобы ему не давали спать двое маленьких детей. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако соседи говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.

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