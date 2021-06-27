27.06.2021, 13:28
Внимание! Погода к вечеру изменится: читайте, где прогремят грозы, а где всё ограничится дождем(5)
Ago Tammik
Несмотря на то, что сейчас по всей Эстонии преобладает малооблачная погода или переменная облачность, к вечеру погодная ситуация значительно изменится.
Государственная служба погоды предупреждает, что к вечеру жителям Юго-Восточной Эстонии нужно быть готовым к грозе. Особенно это касается Вырумаа. в Пылвамаа, скорее всего, пройдут дожди без грома и молний.
Осадки ожидаются сегодня и в Северной Эстониии — в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа.
Велика вероятность (75%) дождя также в Центральной и Восточной Эстонии.
Для Западной Эстонии вероятность осадков составляет 25-50%.
Ветер ожидается западных направлений 2-7 метров в секунду, на побережье до 8, а порывами до 12 метров в секунду,
Температура во второй половине дня будет варьироваться от 22 до 26 градусов.